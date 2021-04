Auf welche Neuinterpretationen können sich die Fans beim nächsten Mal freuen? Am vergangenen Dienstag legte Joris (31) beim Staffelauftakt von Sing meinen Song eine unglaubliche Performance hin: Der Popsänger machte aus DJ BoBos (53) Hit "There Is A Party" eine coole Swing-Nummer und spielte sogar mit den Zehen Klavier. Der zweite Tauschabend der Staffel steht nun ganz unter seinem Namen. Diese Lieder von Joris haben sich seine sechs Musiker-Kollegen ausgesucht.

Joris' Tauschabend stellt vor allem DJ BoBo und Ian Hooper vor eine große Herausforderung, da sie sonst eigentlich nur auf Englisch singen – doch das Repertoire des gebürtigen Niedersachsen ist voll von deutschsprachigen Songs. So gibt es eine Premiere, wenn der Eurodance-King "Herz über Kopf" und der Mighty-Oakes-Frontmann "Du" performen. Johannes Oerding (39) wird dann "Glück auf" seine persönliche Note verleihen und Gentleman (47) wird "Schneckenhaus" zum Besten geben.

Und für welche Werke haben sich die beiden weiblichen Künstlerinnen der Staffel entschieden? Nura (32) wird "Bis ans Ende der Welt" covern und Stefanie Heinzmann (32) wird "Signal" neu interpretieren. Joris selbst hat "Willkommen Goodbye" ausgewählt – ein brandneues Lied, das erst im vergangenen Februar erschienen ist.

TVNOW / Markus Hertrich Joris bei "Sing meinen Soong" 2021

TVNOW / Markus Hertrich Joris, Stefanie Heinzmann und Nura bei "Sing meinen Song" 2021

Getty Images Joris bei der 1Live Krone in Bochum im Dezember 2019

