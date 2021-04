Lüge oder keine Lüge – das ist hier die Frage. Anastasja von 5 Senses for Love geriet nach der letzten Folge in die Kritik und wurde als Lügnerin beschimpft, nachdem sie scheinbar gegensätzliche Aussagen machte. Ihr Mikrofon war vor einem "Hör-Date" wohl etwas zu früh angeschaltet worden. Doch jetzt äußerte sich die Blondine gegenüber Promiflash zu den Vorwürfen und stellte klar, was sie wirklich meinte.

Es war wohl der Aufreger des Abends: Anastasjas "Bitte kein Kind!"-Satz vor einem Date und ihre spätere Aussage "Ich liebe Kinder!". In einem Interview mit Promiflash klärte sie die Situation endlich auf: "Mit dieser Aussage habe ich nicht gemeint, dass mein nächstes Date, also Mario, kein Kind haben soll, sondern dass [er] kein Kind sein soll". Das Tall Model brauche einen "erwachsenen Mann" und wollen keinen, der jünger wirkt. Es scheint, als haben die Zuschauer ihre Aussage also falsch interpretiert. "Ich liebe Kinder – ganz klar", machte sie noch mal deutlich.

Daher ist Manuel für sie also nicht aus dem Rennen! Auf die Frage, was ihr an ihm gefällt, antwortete sie: "Viel. Wir haben uns sehr gut verstanden und es war wirklich sehr süß, dass wir so viele Gemeinsamkeiten haben". Eine Sorge hat die 44-Jährige dennoch: "Ich weiß nur eben nicht, wie groß er ist. Aber das fühle ich ja, wenn wir hoffentlich zusammen in die nächste Phase gehen."

"5 Senses for Love" immer mittwochs 20:15 Uhr auf Sat.1 oder auf Joyn.

Anzeige

SAT.1/Benedikt Müller "5 Senses for Love"-Kandidatin Anastasja

Anzeige

Instagram / anastasja_principessa Anastasia Principessa, "5 Senses for Love"-Teilnehmerin

Anzeige

Instagram / anastasja_principessa Anastasia Principessa, "5 Senses for Love"-Teilnehmerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de