Eugen Lopez fällt ein vernichtendes Urteil! Der Profi-Boxer hat auf Temptation Island die Aufgabe, die vergebenen Frauen mit seinem Charme um den Finger zu wickeln: Beim Box-Date mit Kandidatin Meike Emonts ging der Muskelmann bereits ein wenig auf Tuchfühlung. Der Verführer und Frauenversteher fühlte der Beauty auf den Zahn – und erfuhr ein paar Details über deren Beziehung mit Marcus Muth. Eugen hat Promiflash nun verraten, was er der Beziehung von Meike und Marcus wirklich zutraut!

"Mein Eindruck war, dass sich Meike zwanghaft an eine schon längst gescheiterte Beziehung klammert und dass der Marcus sie komplett unterdrückt", lautete die düstere Prognose des Single-Boys im Promiflash-Interview. Seiner Meinung nach könne die Kölnerin sich in der Partnerschaft nicht frei entfalten und nicht so sein, wie sie wolle. Marcus hingegen würde seine Freiheiten durchaus genießen wollen: "Er bindet sie auch kaum in sein Leben ein, er macht sein Ding. Obwohl sie Teil davon sein will, nimmt er sie nicht mit." Laut Eugen habe das Verhalten des 35-Jährigen narzisstische Züge.

Die Stimmung sei bei dem Daten von Eugen und Meike vor allem deshalb so ausgelassen gewesen, weil die zwei sich vorher schon kannten: "Wir haben uns ein paar Mal in Köln gesehen, da unsere Freundeskreise sich zum Teil überschneiden." Eugens Typ wäre die Ex-Bachelor-Kandidatin aber nicht unbedingt – sie sei aber ganz klar eine hübsche Dame.

Alle Infos zu "Temptation Island – Versuchung im Paradies" bei TVNOW.

TVNOW Meike Emonts und Eugen Lopez

TVNOW / Frank Fastner Meike und Marcus, "Temptation Island"-Kandidaten 2021

TVNOW Eugen und Meike beim Date

