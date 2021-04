Denise Hersing (25) bleibt skeptisch! Obwohl die Braunschweigerin bei Der Bachelor als Erste mit TV-Kavalier Niko Griesert (30) knutschte, wurde aus den beiden nicht mehr. Der Rosenverteiler entschied sich am Ende für Mimi Gwozdz, ist mittlerweile aber mit seiner Zweitplatzierten Michèle de Roos zusammen. Letztere hatte er in der Kuppelshow gleich doppelt abserviert. Ihre Beziehung haben die Turteltauben gerade erst offiziell gemacht. Doch was hält Denise von der neu aufgeflammten Bachelor-Liebe? Promiflash hat nachgefragt...

Wirklich überrascht ist die Blondine von dem Pärchen-Outing nicht. "Diese Spielchen in ihren Posts und Storys waren schon eindeutig", resümierte sie. Allerdings kann sie nicht ganz nachvollziehen, warum Michèle Niko noch eine Chance gibt. "Er hat sie mehrfach abserviert, und klar kann man eine zweite Chance geben, aber dann muss es auch bei der zweiten Chance bleiben und nicht noch eine dritte und vierte geben", machte Denise deutlich. Sie habe das Gefühl, dass der 30-Jährige das Gleiche nun immer wieder abziehen könne. "Irgendwann wird es ein Teufelskreis", meinte die 25-Jährige.

Nach dem ganzen Hin und Her und einigen fragwürdigen Entscheidungen in der Vergangenheit habe Denise die Befürchtung, dass Niko ganz bald "wieder zu einer anderen hüpfen" könnte. Ähnlich sieht das auch Sexpertin Jana Förster. Sie äußerte im Promiflash-Interview, dass Niko seiner neuen Freundin jetzt ganz viel Sicherheit geben müsse: "Man muss sagen, dass das alles seine Spuren hinterlässt."

Niko Griesert und Michèle de Roos bei "Der Bachelor"

Bachelor-Kandidatin Denise Hersing

Sexpertin Jana Förster

