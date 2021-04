Alicia Costa Pinhero ist entsetzt! Ihr Partner Yasin Mohamed wollte sich auf Temptation Island eigentlich in Zurückhaltung üben – und vor allem in Bezug auf seinen Alkoholkonsum den Fuß vom Gas nehmen. Leider verführten die zwölf feierwütigen Single-Ladys, das atemberaubende Ambiente und die anderen Männer Yasin zu exzessiven Saufeskapaden – sehr zur Bestürzung seiner Freundin: Alicia ist von ihrem Partner ziemlich angewidert!

Bei dem Lagerfeuer bekommt Alicia Bilder zu Gesicht, die sie sich vermutlich lieber erspart hätte: Yasin schoss sowohl den Vogel als auch sich selbst ab und feierte sich ins Delirium. Dabei blieb es aber leider nicht: Gegenüber den Verführerinnen beteuerte er auch noch, dass es ihm egal wäre, wenn Alicia die Beziehung beenden würde. "Oh, ist das peinlich", lautet deren Reaktion auf die heftigen Szenen ihres Freundes – das Benehmen des 29-Jährigen sei ihrer Meinung nach ziemlich beschämend. "Ich bin irgendwie einfach nur abgeturnt", stellt die Beauty fest.

Alicia ist mehr als enttäuscht von dem Münchner – schließlich war Yasins exzessive Feierei wohl schon zuvor Streitthema in der Beziehung. Dass er sich in der Männer-Villa überhaupt nicht im Griff hat, lässt die Brünette ernsthaft an ihrer Verbindung zweifeln: "Ich stelle gerade alles infrage."

