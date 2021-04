Elsa Pataky (44) steht ihrem Mann Chris Hemsworth (37) in nichts nach! Von dem australischen Schauspieler ist man Auftritte mit stählernem Körper gewöhnt. Auf der Leinwand schwingt der Marvel-Star als Thor regelmäßig mit starken Oberarmen den Hammer. Doch nun überraschte auch seine Frau Elsa mit einem beeindruckenden Bizeps! Am Set ihres neuen Projekts ließ die gebürtige Spanierin ebenfalls die Muskeln spielen und filmte sich dabei.

Auf Instagram teilte die 44-Jährige ein Video, das sie kurz vor den Aufnahmen für den neuen Netflix-Streifen "Interceptor" zeigt. Darin spielt das Model einen weiblichen Army-Lieutenant, der die Welt vor 16 Atomraketen retten muss – und entsprechend hat sich Elsa auch in Form gebracht. In dem kurzen Video ist sie mit ihrem Trainer Tim am Set zu sehen, mit dessen Hilfe sie ihre Muskeln demonstriert. "Pump diese Muskeln auf, bevor die Dreharbeiten starten", schrieb sie zu der kurzen Sequenz.

Um sich auf ihre actionreiche Rolle vorzubereiten, wurde Elsa im vergangenen Monat von dem Personal Trainer Luke Zocchi gedrillt – von demselben Coach, der auch ihren Mann trainiert. Das Ergebnis darf Chris nun sogar aus nächster Nähe am Filmset erleben: Er ist als ausführender Produzent an den Dreharbeiten beteiligt.

Getty Images Elsa Pataky und Chris Hemsworth, 2017

Instagram / elsapatakyconfidential Elsa Pataky am Set von ""Interceptor", April 2021

ActionPress/SIPA PRESS Chris Hemsworth und Elsa Pataky in New York 2019

