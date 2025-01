Chris Hemsworth und Elsa Pataky genießen aktiven Strandtag

Chris Hemsworth (41) und Elsa Pataky (48) wissen genau, wie man einen Strandtag stilvoll verbringt. Am sonnigen Byron Bay zeigten sich die beiden in Bestform und zogen dabei alle Blicke auf sich. Chris präsentierte in grauen Boardshorts seinen durchtrainierten Körper, wie Schnappschüsse, die Daily Mail vorliegen, offenbaren. Der Thor-Star, der mit Sonnenbrille und Cap versuchte, inkognito zu bleiben, bewies dabei seine sportliche Vielseitigkeit. Mal warf er einen Football über den Sandstrand, dann balancierte er lässig zwei Surfboards unter dem Arm. Der wahre Hingucker des Tages war aber seine Frau Elsa: Die spanische Schönheit genoss das kühle Nass in einem eleganten, weißen Badeanzug mit tiefem Ausschnitt und freiem Rücken, der ihre makellose Figur perfekt in Szene setzte.

Das Traumpaar, welches sich 2010 in einer spontanen Zeremonie in Australien das Jawort gab, teilt nicht nur die Liebe zum Meer, sondern auch ein atemberaubendes Zuhause. Vor etwa acht Jahren zog die Familie nach Byron Bay und bewohnt dort eine prächtige Villa im Wert von rund 28 Millionen Euro. Das Anwesen erstreckt sich über beeindruckende 42.000 Quadratmeter und bietet mit acht Schlafzimmern reichlich Platz – nicht nur für die Familie, sondern auch für Elsas großen Traum: Pferde. "Das war mein Deal mit Chris. Ich habe gesagt, ich ziehe nach Australien, aber ich will auf einem Anwesen leben, einer Farm, und er wusste das", verriet Elsa gegenüber The Courier-Mail. Neben Tochter India (12) und den Zwillingen Sasha (10) und Tristan (10) genießen sicherlich auch die tierischen Bewohner das Paradies am australischen Küstenstreifen.

Dass Chris und Elsa ein Herz für Tiere haben, wurde erst im Dezember wieder deutlich: Mit zuckersüßen Fotos auf Instagram präsentierte die Schauspielerin den neuesten Zuwachs der Familie – einen Schäferhund-Welpen. "Unser neues Familienmitglied – ein wunderschöner Schäferhund. Wir sind ganz verliebt", schwärmte sie in ihrem Beitrag. Die Bilder zeigen den tapsigen Vierbeiner, wie er neugierig in die Kamera blickt, während er der 48-Jährigen glücklich in den Armen liegt. Ob am Strand, zu Hause oder mit ihren Vierbeinern – Chris und Elsa verkörpern wie kaum ein anderes Paar das Bild einer harmonischen Familie.

Instagram / elsapataky Chris Hemsworth und Elsa Pataky mit Tochter India Rose und den Zwillingssöhnen Sasha und Tristan

Instagram / elsapataky Elsa Pataky und ihr Hund im Dezember 2024

