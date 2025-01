Umzug: Das war Elsa Patakys Forderung an Chris Hemsworth

Elsa Pataky (48) und Chris Hemsworth (41) sind ein echtes Traumpaar aus Hollywood und leben mittlerweile gemeinsam mit ihren drei Kindern in der idyllischen Küstenstadt Byron Bay in Australien. Doch Elsa machte vor ihrem Umzug aus den USA klare Ansagen an ihren Mann. Die Schauspielerin und leidenschaftliche Pferdeliebhaberin hatte eine Bedingung: ein großes Grundstück und die Möglichkeit, Pferde zu halten. "Das war mein Deal mit Chris", erklärte sie gegenüber The Courier Mail. Heute genießt die gebürtige Spanierin auf ihrem Anwesen ihr Leben mit mittlerweile sieben eigenen Pferden – ein erfüllter Traum, wie sie sagt.

Angesprochen auf ihre Liebe zu Tieren, erzählte Elsa, dass sie diese Leidenschaft an ihre Tochter India (12) weitergegeben hat. Gemeinsam teilen sie die Freude am Reitsport. Dabei ist es für die Dreifach-Mama nicht immer einfach, ihre Tochter bei Wettkämpfen zu beobachten: "Ich werde nervöser, wenn sie reitet, als wenn ich es tue." Gleichzeitig sieht sie diesen Sport aber auch als wichtige Lektion fürs Leben. "Es ist eine gute Erfahrung für Kinder, zu lernen, mit Enttäuschungen umzugehen." Neben India ziehen die beiden Schauspieler auch ihre Zwillingssöhne Tristan (10) und Sasha (10) groß, die 2014 geboren wurden.

Elsa und Chris sind seit 2010 ein Paar und heirateten noch im selben Jahr. Ihre Liebe begann, nachdem sie sich über einen Talentagenten kennengelernt hatten – und seitdem scheint das Paar das Geheimnis einer glücklichen und funktionierenden Ehe gefunden zu haben. Obwohl Elsa offen zugibt, dass Beziehungen oft harte Arbeit erfordern, zeigt sie sich in Interviews regelmäßig dankbar für den gemeinsamen Weg, den sie mit Chris eingeschlagen hat. Trotz der Herausforderungen des Alltags gelingt es den beiden, ihre Ehe und das Familienleben erfolgreich zwischen Hollywood und der Ruhe Australiens zu balancieren.

Getty Images Chris Hemsworth und Elsa Pataky bei den Oscars 2024

Instagram / elsapataky Chris Hemsworth und Elsa Pataky mit Tochter India Rose und den Zwillingssöhnen Sasha und Tristan

