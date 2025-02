Barfuß unterwegs: Elsa Pataky genießt Zeit mit ihrem Sohn

Elsa Pataky (48) wurde am Dienstag bei einem entspannten Tag mit ihrem zehnjährigen Sohn Sasha in Byron Bay gesichtet. Wie Fotos belegen, die Daily Mail vorliegen, betrat sie dabei barfuß eine Tankstelle – ein Anblick, der nicht nur wegen ihrer ungezwungenen Haltung, sondern auch wegen ihres lässigen Outfits Aufmerksamkeit erregte. Die spanische Schauspielerin trug kurze Jeans-Shorts, die ihre durchtrainierten Beine perfekt in Szene setzten, kombiniert mit einem schwarzen Tanktop und einem verzierten Gürtel. Ihre blonden Haare fielen ihr in natürlichen Wellen über die Schultern, während sie mit Schmuck – darunter Halsketten und Armbänder – Akzente setzte. Später gönnten sich Elsa und Sasha ein Eis, wobei sie weiterhin komplett auf Schuhe verzichtete.

Seit ihrem Umzug nach Australien hat Elsa das entspannte Küstenleben anscheinend vollkommen angenommen. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Chris Hemsworth (41) und den drei Kindern – Tochter India und die Zwillinge Sasha und Tristan – lebt die Familie in einem luxuriösen Anwesen, das sich über 4,2 Hektar erstreckt. Der Umzug aus ihrer spanischen Heimat nach Down Under ging allerdings mit einer Bedingung seitens der Schauspielerin einher: Elsa verlangte, dass sie in einer ländlichen Gegend mit Platz für Pferde wohnen würden. "Das war mein Deal mit Chris", verriet sie dazu gegenüber Courier Mail. Trotz anfänglicher Zweifel liebt sie inzwischen das Leben in Byron Bay, das perfekt zu ihrem naturnahen und unkomplizierten Stil passt.

Elsas Beziehung mit Chris begann 2010. Nur drei Monate, nachdem sie ihre Beziehung öffentlich gemacht hatten, folgte der spontane Heiratsantrag während eines gemeinsamen Australien-Urlaubs. In Interviews erzählt die Schauspielerin oft ehrlich von den Herausforderungen ihrer 14-jährigen Ehe und betont, wie wichtig es ist, kontinuierlich an einer Partnerschaft zu arbeiten. "Es ist viel mehr Arbeit, als man denkt, aber auch wunderschön, an den Herausforderungen zu wachsen", teilte sie Courier Mail mit. Humor spielt in ihrer Ehe ebenfalls eine große Rolle, wie Elsa erklärte, da sie und Chris ihr Hochzeitsdatum häufig vergessen – eine Kleinigkeit, die sie einfach gemeinsam weglachen.

Instagram / elsapataky Elsa Pataky und Chris Hemsworth im Dezember 2023 auf Fidschi

Getty Images Elsa Pataky und Chris Hemsworth, 2024

