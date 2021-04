Kann Studieren wirklich noch heißer sein? 2019 hatte Kim Kardashian (40) stolz verkündet: Neben ihren erfolgreichen Tätigkeiten als Reality-TV-Star, Unternehmerin und Werbegesicht möchte die US-Amerikanerin nun auch noch Anwältin werden. Dafür drückt die vierfache Mutter sogar wieder die Schulbank und liest, was das Zeug hält. Die anstrengende Büffelei kombinierte Kim jetzt mit einem lässigen Sonnenbad – und das in einem superknappen Bikini!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die Influencerin kürzlich mehrere Bilder, die sie beim Pauken zeigen. In einem winzigen beigen Bikini sitzt die 40-Jährige an einem Tisch, vor ihr liegt ein Stapel Bücher. Zu den Schnappschüssen schrieb die Brünette: "In der Sonne lernen!" So lasziv wie Kim für die Kamera posiert, dürfte sie aber kaum spontan bei dieser Aktion fotografiert worden sein...

Überhaupt scheint es ganz so, als würde sich die Halbschwester von Kylie Jenner (23) momentan sexy wie nie zuvor präsentieren: Paparazzi erwischten Kim in den vergangenen Wochen immer wieder in superengen Looks mit Mega-Dekolleté – mit denen sie wohl mehr als deutlich machen will, wie gut es ihr trotz ihrer derzeitigen Scheidung von Kanye West (43) geht.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im April 2021

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im April 2021

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian, 2016

