Sie hat ein neues Herzensprojekt: Emilia Clarke (34) wartete mit einer Riesenüberraschung für ihre Fans auf. Nach dem Ende von Game of Thrones waren viele Zuschauer enttäuscht, ihren Star nicht mehr so regelmäßig zu Gesicht zu bekommen. Auch die stetigen Liebesgerüchte konnten da offenbar wenig Abhilfe schaffen. Doch die schöne Brünette outet sich als echter Workaholic: Denn demnächst wird sie in eine ganz neue Branche einsteigen! Emilia hat nämlich angekündigt, einen eigenen Comic herauszubringen.

"Leute, ich bin so aufgeregt, jetzt endlich etwas mit euch zu teilen, das ich in den vergangenen zwei Jahren mit Herz und Seele vorbereitet habe", ging die Schauspielerin auf Instagram endlich in die Vollen. "Mother Of Madness" werde der Comic heißen, an dem sie und ihr Team so lange getüftelt hätten, verriet Emilia: "Es geht darin um eine furchtlose, wundervolle und wahnsinnig tolle Superheldin!" Die erste Ausgabe soll Ende Juli erscheinen, fügte die 34-Jährige freudig hinzu.

Ihre Fans freuen sich offenbar riesig, die großen Neuigkeiten ihres Idols zu hören. "Ich bin ja so gespannt drauf, einen Blick hineinzuwerfen! Glückwunsch, Emilia!", gratulierte ihr beispielsweise eine Userin bereits unter dem Video. In kurzer Zeit erhielt der Post zudem schon über 1,5 Millionen Likes.

Anzeige

Getty Images Schauspielerin Emilia Clarke

Anzeige

Instagram / emilia_clarke Das Cover von Emilia Clarkes neuem Comic "Mother of Madness"

Anzeige

Getty Images Emilia Clarke

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de