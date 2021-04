Marc Anthony (52) ist Jennifer Lopez (51) aktuell eine große Stütze! Die Sängerin macht gerade keine leichte Zeit durch. Eigentlich hatten sie und Baseballstar Alex Rodriguez (45) die Absicht zu heiraten – Mitte April lösten die beiden dann jedoch mit einem offiziellen Statement ihre Verlobung auf. Es ist nicht die erste Trennung, die die Musikerin durchstehen muss. Auch ihre Beziehung zu Marc hielt nicht für die Ewigkeit – doch ausgerechnet ihr Ex-Mann ist nach ihrem Liebes-Aus mit A-Rod ihr großer Halt!

J.Lo steht derzeit in der Dominikanischen Republik für ihren neuen Film "Shotgun Wedding" vor der Kamera, und wie ein Vertrauter jetzt gegenüber dem Magazin People erzählt, soll es ihr trotz der Trennung gut gehen – das soll an der emotionalen Unterstützung ihrer Familie liegen: "Ihre Kinder haben sie besucht und die beiden machen sie sehr glücklich." Doch nicht nur Max (13) und Emme (13) sollen zu ihrem Wohlbefinden beitragen – auch ihr Verflossener habe einen guten Einfluss auf sie: "Jennifer und Marc Anthony haben eine tolle Beziehung zueinander. Marc in der Nähe zu haben, während sie im Ausland arbeitet, hat Jennifer sehr gut getan", verrät der Insider.

Die "On the Floor"-Interpretin und der Salsa-Musiker hatten sich 2011 nach sieben Ehejahren offiziell getrennt. Dass sie heute einen so guten Draht zueinander haben, liegt daran, dass sie nach dem Ehe-Aus zusammen an J.Los Album "Por Primera Vez" gearbeitet haben. "Es hat tatsächlich einige Teile unserer Beziehung repariert, die durch unsere Ehe und unsere Scheidung zerstört wurden", hatte die 51-Jährige 2017 in einem People-Interview erklärt.

