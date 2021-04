Yasin Mohamed hat sich mal wieder selbst übertroffen! Der Fitness-Liebhaber wollte auf Temptation Island ursprünglich seine Liebe zu Alicia Costa Pinhero unter Beweis stellen – und vor allem zeigen, dass er sich alkoholtechnisch im Griff hat. Das glückte dem Partylöwen allerdings nicht besonders gut: Mit den Single-Ladys gab er mächtig Vollgas. Nun legte der Münchner sogar noch eine Schippe drauf: Yasin ging mit den Ladys baden – und zwar nackt!

"Ich ex' und feier heute alles weg", kündigte der 29-Jährige an. Nachdem er diesen Plan in die Tat umgesetzt hatte, beschlossen die Girls, sich zu entkleiden und nackt in den Pool zu springen – viel Überredungskunst brauchte es nicht, um Yasin von diesem Vorhaben ebenfalls zu überzeugen. "Es ist irgendwie eskaliert und alle waren auf einmal glücklich", erklärte der Muskelmann. Wenig später badete der Reality-TV-Star nackt mit den Verführerinnen – sehr zur Begeisterung der Ladys. "Wir haben alles rausgeholt – und er auch", berichteten die Girls später.

Dabei hatte Yasin zuvor noch munter über Meike Emonts hergezogen, die wegen einer verlorenen Wette oben ohne in den Pool gehüpft war – ihr Verhalten sei ein No-Go gewesen. "Ich weiß, ich mache auch krass Party, aber ich zeige doch nicht meinen Schwanz oder so", hatte der Beau noch vor seinem FKK-Auftritt gewettert.

Alicia und Yasin, "Temptation Island"-Kandidaten 2021

Yasin Mohamed mit den Verführerinnen

Meike Emonts mit den Verführern

