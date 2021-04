Ski-Queen auf Abwegen: Lindsey Vonn (36) kennt man eigentlich nur vor einem schneeweißen Gebirgspanorama – und mit strahlendem Lächeln auf dem Siegerpodest! Denn unfassbare 82 Mal stand die ehemalige US-Sportlerin bei einem Weltcuprennen ganz oben auf dem Treppchen. Und auch mit olympischem Gold konnte sie 2010 in Vancouver ihre Ausnahmekarriere krönen. Jetzt wurde Lindsey in wärmeren Gefilden gesichtet: Doch auch beim Paddeln in Mexiko machte sie eine super Figur.

Lindsey wurde am Dienstag während ihres Urlaubs im mexikanischen Tulum am Strand abgelichtet. Dabei zeigt die 36-Jährige, dass sie auch nach Karriereende weiterhin in Topform ist! In einem knappen, leuchtend roten Bikini, der ihre Bauchmuskeln betont, versuchte sich die Abfahrts-Ikone in einer neuen Sportart: dem Stand-up-Paddling! Auf den Bildern ist zu sehen, wie sie das Board ins türkisblaue Wasser schiebt und zunächst auf den Knien durch die seichten Wogen manövriert. Später wagt sie dann auch das volle Programm im Stehen, ehe sie am Ende der Session lässig auf dem großen Brett chillt.

Dabei gab Lindsey zu, dass sie nicht immer zufrieden mit ihrem Körper gewesen sei: Ausgerechnet auf dem Höhepunkt ihrer Karriere habe sie sich viel zu stark mit anderen verglichen. Sie habe aber gelernt, damit umzugehen, und fühle sich heute wohl in ihrer Haut, erzählte die US-Amerikanerin im Podcast "The Keep Going".

MEGA Lindsey Vonn im April 2021

MEGA Ex-Skiprofi Lindsey Vonn im April 2021

MEGA Lindsey Vonn im April 2021 in Mexiko

