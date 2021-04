Stellt Temptation Island-Kandidatin Alicia Costa Pinhero ihre Beziehung mit Yasin Mohamed nun komplett infrage? Schon in der vierten Folge konnte Alicia nicht gerade auf ihren Freund zählen. Der fällt bei ihr nämlich aufgrund von zu ausgelassenen Partyabenden mit den Verführerinnen durch! Lässt er es sich zu gut gehen? Dass Alicia gemeinsam mit dem Fitnessstudiomanager wieder nach Hause fährt, scheint auch angesichts der neuesten Bilder immer unwahrscheinlicher. Yasin schlägt jetzt total über die Stränge!

Alicia muss momentan so einiges ertragen – das geht nicht spurlos an ihr vorbei. In der 5. Folge des RTL-Treuetestformats kommt es zum Eklat: Yasin und gleich vier der Damen in der Männervilla ziehen komplett blank und springen in den Pool. Verführerin Krisztina Dudás nimmt vorher sogar noch ein Getränk in eindeutiger Oralsex-Pose von Yasin in Empfang. Als Alicia diese Demütigung hinnehmen muss, brennt bei ihr die Sicherung durch! "Wir müssen sofort abbrechen", sagt sie mit brüchiger Stimme. Die seit 2019 Vergebene bricht in Tränen aus und sucht daraufhin das Weite.

Wars das jetzt? Nicht nur Alicia, sondern auch den anderen vergebenen Frauen fehlen die Worte. Showkollegin Marlisa äußert aber dann doch sichtlich betroffen: "Ich heul' gleich selber, weil die so krass sind einfach." Auch bei den männlichen Verführern in der Frauenvilla sorgt das rücksichtslose Verhalten von Yasin für Diskussionsstoff. Ob Alicia ihren trinkfreudigen Freund jetzt abserviert, wird sich zeigen.

Alle Infos zu "Temptation Island – Versuchung im Paradies" bei TVNOW.de

Anzeige

TVNOW Collage: Yasin Mohamed mit den "Temptation Island"-Verführerinnen

Anzeige

TVNOW / Frank Fastner Yasin, "Temptation Island"-Kandidat 2021

Anzeige

TVNOW / Frank Fastner Alicia, "Temptation Island"-Kandidatin 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de