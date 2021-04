Marvin Osei war bei 5 Senses for Love verdammt gefragt! Angie Teubner fand den Stundenten sogar so toll, dass sie sich deshalb mit seiner Favoritin Yma Louisa anlegte. Am Ende entschied er sich aber doch für die Erotikdarstellerin und damit gegen Angie. Nach der Ausstrahlung hat der Singlemann nun erstmals gesehen, wem er da einen Korb gegeben hat. Promiflash verriet er: Angie entspricht optisch voll seinem Beuteschema.

"Angie ist eine sehr attraktive Frau und wäre absolut mein Typ", schwärmte Marvin im Gespräch mit Promiflash. Dabei könnten das Model und Yma vom Aussehen her kaum unterschiedlicher sein. Heißt das also, dass der ehemalige Bachelor in Paradise-Teilnehmer seine Entscheidung rückblickend bereut? Nein, denn er stellte außerdem klar: "Yma ist aber nach wie vor die Nummer eins."

Dabei hatte die ehemalige Bachelor-Kandidatin noch versucht, ihn zu überzeugen, dass sie die bessere Wahl sei. Sie behauptete, dass Yma im Loft groß getönt hat, sie würde Marvin vor dem Traualtar stehen lassen. Umstimmen konnte sie den Womanizer damit zwar nicht, aber imponiert hat sie ihm schon: "Angies Verhalten hat mir gezeigt, dass sie mich wirklich will und das ist erst mal gut."

