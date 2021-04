Elena Miras (29) hätte sich bestimmt kein schöneres Wiegenfest vorstellen können! Die Ex-Promis unter Palmen-Kandidatin zelebrierte am vergangenen Sonntag ihren 29. Geburtstag mit ihren Liebsten in ihrer Schweizer Heimat. Aufgrund der lockereren Bestimmungen im Nachbarland konnte die Influencerin mit insgesamt 15 Personen feiern – und das nutzte Elena aus. Selbstverständlich durfte auch ihr Freund Leandro Teixeira bei der Party nicht fehlen. Ihm machte sie im Anschluss eine rührende Liebeserklärung!

Von Samstag auf Sonntag feierte Elena in ihr neues Lebensjahr rein. Nach der erfolgreichen Partynacht teilte die Reality-TV-Beauty auf Instagram ein Kussfoto von sich und ihrem Schatz, für den sie herzerwärmende Worte fand: "Was für ein unvergesslicher Geburtstag! Und dann natürlich dich an meiner Seite zu haben, ist das Beste, was mir passieren konnte. Ich liebe dich, mein Schatz! Danke, dass du immer da bist und hinter mir stehst, egal was ist." Mit Xellen7, wie Leandros Künstlername lautet, sei sie einfach überglücklich!

In den Kommentaren unter dem romantischen Beitrag häuften sich die lieben Worte von Elenas Promikollegen, wie Chris Töpperwien (47) oder Jenefer Riili. Und sogar ihre bessere Hälfte ließ sich zu einer kleinen Reaktion hinreißen: Leandro kommentierte die niedliche Liebeserklärung seiner Herzdame schlicht mit "Baby"!

Instagram / elena_miras Elena Miras mit einem Freund

Instagram / elena_miras Elena Miras mit ihrem neuen Freund im März 2020

Instagram / elena_miras Elena Miras und Leandro Teixeira in Dubai, März 2021

