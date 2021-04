Tom Parker (32) gibt nicht auf! Im letzten Sommer erhielt das Mitglied der britisch-irischen Boygroup The Wanted eine Schockdiagnose. Bei dem Sänger wurde ein aggressiver Hirntumor, ein sogenanntes inoperables Glioblastom, festgestellt. Obwohl die Chancen auf Heilung gleich null sind, lässt sich der Musiker von der Diagnose nicht unterkriegen. Inzwischen unterzog sich Tom zwei Chemotherapien – und meldet sich jetzt mit einem Gesundheits-Update bei seinen Fans!

In seiner Instagram-Story teilt Tom ein Video von seinem Besuch in einer Klinik für ein MRT-Scan. Die Untersuchung ist notwendig, um zu sehen, ob und in welchem Umfang sein Körper auf die Chemotherapie reagiert. Und siehe da: "Meine Ergebnisse zeigen eine deutliche Verkleinerung des Tumors und ich spreche gut auf die Behandlung an", freut sich der Zweifach-Vater. Er kämpfe jeden Tag weiter, um die Krankheit zu besiegen, zeigt er sich weiterhin tapfer.

Seine niederschmetternde Diagnose hält Tom offenbar nicht davor ab, den Glauben zu behalten, dass es Hoffnung auf Besserung gibt. Auf seinem Instagram-Kanal teilt der Brite zahlreiche Fotos von den sicherlich wichtigsten Momenten in seinem Leben: Die Stunden,die er mit seinen Kids Aurelia und Bodhi verbringt. "Es ist so schön, seine Kinder mit eigenen Augen aufwachsen zu sehen", schwärmte er bereits.

Anzeige

Instagram / tomparkerofficial Kelsey und Tom Parker im August 2020

Anzeige

Instagram / tomparkerofficial Tom Parker mit seinen Kindern Aurelia und Bodhi

Anzeige

Instagram / tomparkerofficial Tom Parkers Kinder Bodhi und Aurelia, Januar 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de