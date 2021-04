Cheyenne Ochsenknecht (20) schwelgt im Mutterglück! Ende März wurden die Influencerin und ihr Freund Nino zum ersten Mal Eltern: Die kleine Mavie erblickte das Licht der Welt. Seitdem genießen die drei das junge Familienglück in vollen Zügen. Auch im Netz gibt das Model immer wieder Einblicke in seinen neuen Alltag als frischgebackene Mama. Jetzt zeigt Cheyenne mit einem süßen Post im Netz, wie sie das schöne Wetter mit ihrer Tochter genießt!

Auf ihrem Instagram-Account teilt die 20-Jährige jetzt eine Momentaufnahme, auf der sie mit ihrem kleinen Wonneproppen in der Sonne entspannt. Dabei setzt sie auf einen superlässigen Look: Sie trägt eine Jogginghose und Badeschlappen. Das Besondere daran? Cheyenne gewährt ihrer Fangemeinde dabei einen Blick auf ihren flachen Bauch. Kaum jemand würde bei dieser Figur wohl vermuten, dass die Beauty bis vor Kurzem noch in anderen Umständen war.

Vergangene Woche sprach die gebürtige Münchnerin bereits ganz offen über ihren After-Baby-Body. Sie selbst sei total erstaunt darüber, wie schnell ihr Körper wieder in seine ursprüngliche Form zurückgekehrt sei. Ein Geheimrezept habe die Neu-Mama dafür allerdings nicht. "Ich habe weder einen Rückbildungskurs noch Sport gemacht", gab sie ehrlich zu.

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht mit ihrem Freund Nino

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht, Influencerin

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht mit ihrer Tochter Mavie

