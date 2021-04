Grey's Anatomy-Fans aufgepasst: Das Warten auf die 17. und womöglich sogar finale Staffel der beliebten US-Arztserie hat endlich ein Ende. Noch in dieser Woche wird die erste Folge über die deutschen Bildschirme flackern. Die Erfolgsserie beginnt zum Staffelstart allerdings mit einer kleinen, aber wichtigen Änderung – nämlich zu einer ungewohnten Uhrzeit. Zum Auftakt wird "Grey's Anatomy" nicht wie gewohnt um 20:15 Uhr auf ProSieben laufen: Die Serie tauscht an diesem ganz besonderen Tag ihren Sendeplatz!

Am 28. April wird ProSieben zum Staffelstart ein Cross-over der Serien "Grey's Anatomy" und "Seattle Firefighters" zeigen. Letzteres wird deshalb einmalig vorgezogen und bereits um 20:15 Uhr starten, ehe die Ärzte des Grey Sloan Memorial Hospitals dann ab 21:15 Uhr in den Mittelpunkt rücken. Der Sendeplatz-Tausch ergibt sich aus den jeweiligen Geschehnissen: Zuerst lösen Teenager einen verheerenden Flächenbrand aus und werden schließlich im Krankenhaus von Meredith Grey und Co. versorgt. Am darauffolgenden Mittwoch herrscht dann wieder die gewohnte Ordnung und "Grey's Anatomy" übernimmt die Primetime ab 20:15 Uhr.

Ob es sich mit dieser Staffel tatsächlich um das Ende einer Ära handelt, ist nach wie vor unklar. Die "Grey's Anatomy"-Produzentin Krista Vernoff (49) scheint selbst noch unschlüssig zu sein. "Ich plane eine Staffel und ein Finale, das entweder als Staffelfinale oder als Serienfinale funktionieren könnte", verriet sie gegenüber The Hollywood Reporter. Bis dahin dürfen sich die Fans in dieser Staffel aber noch auf zahlreiche Comebacks ihrer Serien-Lieblinge und spannende Szenen freuen!

