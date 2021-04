Halle Berry (54) kann ihren Schatz zum ersten Mal mit auf ein Event nehmen! Heute Nacht werden in Los Angeles zum 93. Mal die Oscars verliehen. Neben den Nominierten dürfen auch viele weitere Hollywood-Stars an der wichtigsten Veranstaltung des Jahres teilnehmen. Auch die "Catwoman"-Darstellerin bekam eine Einladung, über den roten Teppich zu flanieren – und wählte als ihre Begleitung ihren neuen Partner Van Hunt (51). Eine Premiere für das Paar!

Erst im vergangenen Herbst war öffentlich geworden, dass Halle wieder frisch verliebt ist. In Sänger Van Hunt hat sie ganz offensichtlich ihren Mr. Right gefunden. Bei den Oscars feierte das Paar nun sein Red-Carpet-Debüt: Verliebt posierten die Schauspielerin und der Musiker Hand in Hand für die Fotografen. Halle strahlte dabei übers ganze Gesicht! Während Van in einem edlen schwarzen Anzug gekleidet war, wählte die 53-Jährige ein schulterfreies, rosafarbenes Abendkleid mit einer großen Schleife am Bauch.

Wie glücklich die Hollywood-Schönheit mit dem 51-Jährigen ist, hatte eine Quelle aus ihrem Umfeld bereits im vergangenen November gegenüber Us Weekly verraten: "Sie hat einige negative Erfahrungen mit Männern gemacht, aber Van erinnerte sie wieder daran, was Liebe ist – und daran, sich selbst zu lieben", hatte der Insider damals erklärt. Dass die Chemie zwischen den beiden wirklich mehr als stimmt, beweist ihr Oscar-Auftritt allemal!

Halle Berry bei den Oscars 2021

Halle Berry und Van Hunt im März 2021

Halle Berry mit ihrem Partner Van Hunt

