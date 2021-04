Dass Fiona Erdmann (32) total stolz auf ihren kleinen Sonnenschein ist, dürfte mittlerweile manch einem bekannt sein. Im August vergangenen Jahres wurden die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin und ihr Partner Mohammad erstmals Eltern: Die beiden begrüßten ihren Sohn Leo Luan auf der Welt. Täglich lässt das Model seit der Geburt online auch seine Community am Familienalltag teilhaben. Jetzt zeigt Fiona mit einem knuffigen Schnappschuss einmal mehr, wie glücklich der Kleine sie macht!

Auf Instagram teilte die Influencerin eine Momentaufnahme, auf der sie ihren Wonneproppen total verliebt anlächelt. "In ein paar Tagen bist du einfach schon neun Monate alt", kommentierte die 32-Jährige den Beitrag. Fiona selbst sei sehr beeindruckt davon, dass ihr Sohnemann bereits so viel könne. "Ich kann manchmal gar nicht glauben, dass du einen Monat zu früh gekommen bist. Du hast so extrem aufgeholt", schwärmte die einstige Dschungelcamp-Teilnehmerin weiter.

Immer wieder präsentiert die Schauspielerin im Netz ihr junges Familienglück und hält dabei die Entwicklung ihres Sprösslings fest. Anfang April teilte sie beispielsweise ein Foto von einem gemeinsamen Ausflug, auf dem der Kleine in einer Wasserfontäne planscht. "Meine kleine Wasserratte, er liebt es einfach so sehr", äußerte die Mutter sich verzückt dazu.

Fiona Erdmann mit ihrer Familie

Fiona Erdmann und ihr Sohn Leo im April 2021 in Dubai

Fiona Erdmann mit ihrem Partner und ihrem Sohn

