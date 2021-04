Heiß, heißer, Cathy Hummels (33)! Der 33-Jährigen ist wirklich nicht anzusehen, dass sie gleich drei Jobs gleichzeitig macht. Die Frau von Mats Hummels (32) ist nämlich Influencerin, Model und moderiert die zweite Staffel von Kampf der Realitystars. Als wäre sie damit nicht beschäftigt genug, kümmert sich die hübsche Spielerfrau darüber hinaus auch noch um Sohn Ludwig (3). Bei dem ganzen Stress vergisst Cathy jedoch nicht, sich selbst auch mal was Gutes zu tun! Ihr letztes Entspannungsprogramm wurde mit einem heißen Badewannenselfie festgehalten!

Cathy Hummels verzauberte ihre Follower auf Instagram jetzt mit einem sexy Foto aus der Nasszelle. Hier hat es sich die Beauty in ihrer Badewanne bequem gemacht – der Schaum verdeckt gerade das Nötigste! Verführerisch sind diese Einblicke aus dem Hummel'schen Wellnesstempel allemal. Es ist wohl der krönende Abschluss eines schönen Tages – das kann man in der Bildbeschreibung lesen.

Viele Fans freuen sich über den Gruß der Influencerin und hinterlassen einige liebe Kommentare. "Du siehst gut aus", "Megaschön" und "Du siehst bezaubernd aus", häufen sich die Komplimente. Ein Fan bemerkt aber, dass Cathy in Sachen Beauty auch ein wenig nachgeholfen hat. "Schon klar, geschminkt in die Wanne... mach ich auch immer so!", merkt dieser scherzhaft an.

Instagram / cathyhummels Influencerin Cathy Hummels, 2020

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Unternehmerin

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Februar 2021

