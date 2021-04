Nanu? Hat Lena Gercke (33) hier etwa was vergessen? Trotz ihres Alltags als Mutter einer neun Monate alten Tochter findet das Model noch regelmäßig Zeit, ihren Followern Schnappschüsse ihrer Looks zu präsentieren. Dieses Mal sorgte die einstige Germany's next Topmodel-Gewinnerin in einem äußerst spärlichen Outfit für Begeisterung: Ohne BH und nur in einen Blazer gehüllt posiert sie vor einem Spiegel!

Via Instagram zeigt sich die 33-Jährige in ihrem offenherzigen Outfit den Fans. "Hi", schrieb sie unschuldig zu dem Foto. Zu sehen: Lena in einer weiße Hose und einem limettenfarbenen Blazer, doch interessant wird es tatsächlich erst unter der Oberbekleidung – dort trägt sie nämlich: Nichts! Während Ihre Fans und Kollegen wie Moderatorin Laura Wontorra (32) oder Riccardo Simonetti (28) mit Flammen-Emojis reagieren, macht ihr The Voice of Germany-Kollege Thore Schölermann (36) scherzhaft auf etwas aufmerksam: "Lena, du hast deinen BH vergessen, du Schussel!"

Dass sich der Körper der jungen Mutter definitiv sehen lassen kann, steht außer Frage. Noch in der Schwangerschaft mit Töchterchen Zoe hatte Lena "unglaubliche 20 Kilo" mehr gewogen, wie sie kürzlich vor ihren Followern enthüllte. Nur acht Monate nach der Geburt begeisterte die Moderatorin ihre Fans allerdings schon wieder in einem sportlichen Outfit mit einem noch sportlicheren Körper.

Instagram / lenagercke Lena Gercke, Influencerin

Instagram / lenagercke Lena Gercke, Model

Instagram / lenagercke Lena Gercke im März 2021

