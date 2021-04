Pietro Lombardi (28) ist im Umzugsfieber! Bei dem Sänger scheint zurzeit viel in Bewegung zu sein. Nicht nur, dass er bald seine eigene Eissorte auf den Markt bringt – der einstige DSDS-Gewinner hat sich auch eine neue Bude gegönnt. Bereits Anfang April teilte er erste Eindrücke von seinem neuen Reich, welches sogar mit einem internen Fahrstuhl ausgestattet ist. Aber jetzt können Fans das Luxushaus in voller Pracht bestaunen: Denn Pietro präsentiert ihnen bei Social Media eine Besichtigungstour durch sein Reich.

Via Instagram teilt der "Cinderella"-Interpret einen kurzen Clip, in dem er euphorisch durch die noch unmöblierten Zimmer springt. "Freunde, heute war die Schlüsselübergabe für mein neues Zuhause und jetzt kann es losgehen", betitelt er das Video. In dem Clip erklärt Pietro, wie er sich die Raumverteilung vorstellt: Sein Nest erstreckt sich immerhin über drei Stockwerke. Im Erdgeschoss wird sein Wohn- und Essbereich mit einer freistehenden Küche sein. Es ist sogar Platz für eine kuschelige "Chiller-Lounge", wie Pie sagt.

In der ersten Etage dürfte sich der Künstler wohl aber am meisten aufhalten. Denn dort ist sein Musikzimmer, in dem er künftig bestimmt den einen oder anderen Hit aufnehmen wird. Und auch Pietros Söhnchen soll genügend Platz bekommen, um sich auszuleben: Der kleine Alessio wird ein eigenes Kinderzimmer beziehen. Wofür die anderen beiden Zimmer gedacht sind, verrät Pietro noch nicht: "Fragt nicht, was passiert", will er seine neugierigen Abonnenten offenbar reizen. Schließlich präsentiert Pie die zweite Etage: "Jetzt sind wir in meinem Bereich!" Dieser besteht aus einem Schlaf-, Bade- und Ankleidezimmer. Kein Wunder, dass sich der Chartstürmer angesichts dieser Luxushütte auf seinen Umzug freut.

Getty Images Pietro Lombardi, Sänger

Thomas Burg Pietro Lombardi, Sänger

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi mit seinem Sohn Alessio

