Seit wenigen Stunden ist es offiziell: Kim Tränka ist der neue Prince Charming! Damit tritt der attraktive Surferboy in die Fußstapfen der vorherigen Kuppelshow-Lieblinge Nicolas Puschmann (30) und Alexander Schäfer. Der sympathische Automobilkaufmann wird im Sommer 2021 auf der griechischen Insel Kreta nach seinem Traummann suchen. Aber was halten eigentlich die ehemaligen "Prince Charming"-Kandidaten von Kim? Promiflash hat bei Sam Dylan (30), Aaron Koenigs (26), David Lovric und Daniel Meurer (32) nachgefragt...

"Das ist mal ein komplett anderer Typ", stellt Sam im Promiflash-Interview fest und vermutet: "Aber ich glaube, lange Haare sind nicht jedermanns Geschmack." Der Dschungelshow-Teilnehmer könne sich vorstellen, dass es Kim auf Kreta nicht gerade leicht haben wird. Seiner Meinung nach würden viele Kandidaten nämlich eher auf Badboys stehen. Daniel sieht das jedoch ganz anders – er betont: "Er ist auf jeden Fall von allen bisherigen Prinzen mein Favorit!"

Aaron und David haben sogar bereits berühmte Lookalikes ausfindig gemacht. "Tolle lange blonde Haare! Erinnert mich ein bisschen an Thor", meint David und schwärmt zudem von Kims toller Ausstrahlung und dessen sympathischem Lächeln. Der einstige The Mole-Kandidat Aaron vermutet Kims Doppelgänger eher in einem Animationsfilm. "Das ist jetzt wirklich mal ein Prinz, der mich optisch an den Prince Charming aus 'Shrek' erinnert", scherzt die Frohnatur.

TVNOW Kim Tränka, Prince Charming 2021

Instagram / houseofdylan Sam Dylan, Influencer

Instagram / aaronkoenigs Aaron Koenigs, TV-Bekanntheit

