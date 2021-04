Stehen Ashley Benson (31) und Cara Delevingne (28) immer noch in Kontakt? Die Schauspielerin und das Model wurden im Sommer 2018 das erste Mal zusammen gesichtet – darauf folgten viele süße Pärchenmomente. Doch im vergangenen Mai war die Beziehung der Frauen nach rund zwei Jahren vorbei. Doch offensichtlich haben sich die beiden im Guten getrennt – zumindest reagiert Ashley nun auf einen Netzbeitrag ihrer Ex.

Cara zeigt sich auf Instagram in einem eleganten Look mit High Heels und Lederhandschuhen – und unter den begeisterten Kommentaren befindet sich auch eine Nachricht der Pretty Little Liars-Darstellerin. Sie schickt der Laufstegschönheit ein weißes Herz! Prompt reagieren zahlreiche Follower darauf: "Was! Oh mein Gott, ist das süß!" oder "Kommt bitte wieder zusammen", heißt es in der Kommentarspalte.

Das Pikante an der Sache: Ashley reagiert ausgerechnet auf den Post, bei dem sich Cara mit Paris Jackson (23) zeigt. Letztere beiden heizten gerade erst die Gerüchte an, dass zwischen ihnen wieder etwas laufen könnte, wie Page Six berichtete. Vor wenigen Tagen verließen sie gemeinsam eine private Afterparty der Oscars in Los Angeles.

Instagram / caradelevingne Cara Delevingne, Model und Ashley Benson, Schauspielerin

Getty Images Cara Delevingne bei der "Carnival Row""-Premiere, 2019

Getty Images Paris Jackson, Tochter von Michael Jackson

