Neuanfang für Cara Delevingne (28) und Paris Jackson (23)? 2018 waren das Model und die Tochter des King of Pop Michael Jackson (✝50) für einige Zeit zusammen. Dabei soll es sich aber um nichts Ernstes gehandelt haben. Schon nach wenigen Monaten gingen die beiden wieder getrennte Wege. Haben sie gut drei Jahre später jetzt wieder zueinandergefunden? Paris und Cara verließen immerhin gerade eine Party zusammen und wirkten sehr vertraut.

Fotos, die unter anderem Page Six vorliegen, zeigen die beiden Frauen dabei, wie sie eine private Afterparty der Oscars in Los Angeles verlassen und gemeinsam in ein Auto steigen. Während sie eng nebeneinander auf dem Rücksitz sitzen, lachen sie immer wieder ausgelassen miteinander. Zeigen diese Aufnahmen etwa das Happy End für ihre Liebe oder sind Cara und Paris einfach nur gute Freundinnen?

Bestätigt haben sie ihre Romanze vor drei Jahren nie. Ein Insider erzählte The Sun damals aber, warum nach kurzer Zeit schon wieder Schluss gewesen sein soll: "Sie haben erkannt, dass keiner von ihnen sich die Mühe machen möchte, die Beziehung auf das nächste Level zu heben und Nägel mit Köpfen zu machen." Ob sich das jetzt geändert hat?

Getty Images Paris Jackson und Cara Delevingne, 2018

Instagram / parisjackson Cara Delevingne und Paris Jackson

Instagram / parisjackson Paris Jackson und Cara Delevingne

