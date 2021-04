Henrik Stoltenberg und Paulina Ljubas (24) lüften endlich ihr kleines Geheimnis! Nachdem der Promis unter Palmen-Kandidat und die einstige Köln 50667-Darstellerin Anfang März zusammengezogen sind, holten sich die beiden vergangene Woche einen Vierbeiner ins Haus. Seitdem gewährte das Paar seinen Fans im Netz bereits einige Blicke auf den niedlichen Labradorwelpen. Den Namen des Hundes behielten die zwei allerdings für sich – bis jetzt: Nun verriet Paulina endlich, wie die Fellnase heißt!

Auf Instagram verkündete die 24-Jährige jetzt, dass der Rüde auf den Namen Ghost hört. Das Paar sei hauptsächlich durch die Serie "Power" dazu inspiriert worden, das Hundebaby so zu nennen. Aber auch der Charakter John Schnee aus dem Welthit Game of Thrones habe zur Entscheidung beigetragen. "Wir waren uns da irgendwie direkt einig und der Name passt auch total zu ihm", begründete Paulina ihre Wahl.

Die zwei Turteltauben haben den Welpen übrigens nicht etwa beim Züchter oder Händler gekauft. "Wir haben ihn von einem sehr netten Mädchen, das nicht mehr die zeitlichen Mittel hatte, sich um den Kleinen zu kümmern", berichtete die Influencerin weiter. Die beiden TV-Stars hatten zunächst mehrere Organisationen angeschrieben, doch als sie den schwarzen Labrador kennenlernten, hätten die beiden sofort ein gutes Bauchgefühl gehabt.

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas mit ihrem Hund Ghost

Instagram / paulina_ljubas Ghost, Hund von Paulina Ljubas und Henrik Stoltenberg

Instagram / henrik_stoltenberg Henrik Stoltenberg, TV-Sternchen

