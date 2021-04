Es war eine Nachricht, die ganz Deutschland Anfang des Jahres in einen Schock versetzte: Der Tod von Model Kasia Lenhardt (✝25). Nach einem großen Streit mit ihrem Ex-Freund, dem Fußballer Jérôme Boateng (32), und dessen Ex wurde sie im Februar tot in einer Berliner Wohnung aufgefunden. Ihre langjährige Freundin Sara Kulka (30) erlitt nach der Todes-Nachricht einen Zusammenbruch. Sie kündigte allerdings erst Ende März eine vierwöchige Instagram-Auszeit an, um sich seelisch erholen zu können. Doch jetzt meldet sie sich aus dieser zurück – für ihre Freundin Kasia.

Mit fünf Bildern erinnert Model und Influencerin Sara an ihre Freundin, deren Geburtstag heute ist – Kasia wäre 26 Jahre alt geworden. Unter den Post auf Instagram schrieb sie "Heute ist dein Tag" und machte durch einen Hashtag deutlich, dass ihre Freundin unvergessen bleiben soll. Bekanntheiten wie Kim Gloss und Theresia Fischer (29) drückten ihr Mitgefühl durch Kommentare unter dem Beitrag aus. Die Fotos zeigen Momente der Freundschaft, die teils schon viele Jahre her sind.

Sara und Kasia lernten sich 2012 als Kandidatinnen bei Germany's next Topmodel kennen und waren seitdem gut befreundet. Zum Zeitpunkt der Sendung war Kasia gerade einmal 16 und Sara 21 Jahre alt. Kasia schaffte es in der damaligen Staffel sogar ins Finale und belegte dort den vierten Platz.

