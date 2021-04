So schön schwanger ist Jessica Paszka (31)! Seit mehreren Monaten halten die ehemalige Bachelorette und ihr Liebster Johannes Haller (33) ihre Fans mit regelmäßigen Schwangerschaftsupdates auf dem Laufenden: Die Geburt ihrer kleinen Tochter rückt nämlich immer näher. Eigentlich ein Grund, um in Sachen Mode auf Bequemlichkeit zu setzen – oder etwa nicht? Jessi präsentierte ihren Babybauch jetzt in einem besonders modebewussten Look!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte Jessi einen neuen Schnappschuss, auf dem sie ihren kugelrunden Babybauch perfekt in Szene setzt: Auf dem Foto posiert die 31-Jährige in einem knappen Sommerkleid mit Zebra-Print und beigefarbenen High Heels. "Aktuell fühle ich mich von Tag zu Tag schwerer und irgendwie wie ein kleiner Elefant", schilderte die werdende Mutter ehrlich und betonte: "Ich hoffe innerlich, dass mein Engel bald da ist."

Dass sich Jessi während ihrer Schwangerschaft dermaßen aufgestylt ablichten lässt, ist für die modebewusste Mama in spe aber offenbar eine Seltenheit. "Ein komischer Anblick, sich in High Heels zu sehen", meinte die Essenerin und berichtete: "Das war wohl das einzige Mal in der Schwangerschaft. Mal schauen, wann ich das nächste Mal welche tragen werde."

Anzeige

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka und ihr Partner Johannes Haller im April 2021

Anzeige

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka im April 2021

Anzeige

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka im April 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de