Wohnen Jana Kramer (37) und ihre beiden Kids bereits nur noch zu dritt? 2019 hatte Mike Caussin (34), der Ehemann des One Tree Hill-Stars zugegeben, unter einer Sexsucht zu leiden und seine Frau mehrfach betrogen zu haben. Nichtsdestotrotz war die 37-Jährige fest entschlossen gewesen, an ihrer Ehe zu arbeiten. Am Donnerstag erklärte sie dann jedoch in einem öffentlichen Statement, dass dieser Plan nicht aufgegangen sei und sie die Scheidung eingereicht habe – Mike soll nun sogar schon aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen sein...

Wie ein Vertrauter gegenüber Us Weekly verrät, soll das Paar sich nicht nur emotional, sondern nun auch räumlich entzweit haben. Der American-Footballspieler soll dem Insider zufolge bereits "aus dem Haus ausgezogen" sein. Damit lebt Jana nun nur noch mit ihren Kindern Jolie und Jace in ihrem ehemals gemeinsamen Anwesen.

Jana und Mike sollen aktiv an der Rettung ihrer Beziehung gearbeitet haben und wöchentlich zur Eheberatung gegangen sein. Der Sportler soll seine Frau kürzlich jedoch ein weiteres Mal betrogen haben, was für sie das Fass zum Überlaufen gebracht habe. "Es war exakt dasselbe Muster wie schon so viele Male zuvor. Es war das letzte Mal, dass sie ihm verzeihen konnte", erklärt die Quelle.

Getty Images Mike Caussin und Jana Kramer in der Sony Hall im Mai 2019

Getty Images Schauspielerin Jana Kramer, 2019

Getty Images Mike Caussin und Jana Kramer

