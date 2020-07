Scheana Shay (35) leidet sehr unter dem Verlust ihres Kindes. Nachdem die "Vanderpump Rules"-Bekanntheit und ihr Partner Brock Davies sich lange Zeit nichts sehnlicher gewünscht hatten, als Eltern zu werden, schien sich ihr Traum vor einigen Wochen zu erfüllen: Scheana war endlich schwanger. Ende Juni verriet die Podcasterin dann jedoch: Bei ihr seien starke Blutungen aufgetreten und sie habe ihr Baby verloren. Die Fehlgeburt nimmt die Reality-TV-Beauty psychisch extrem mit – aus diesem Grund erträgt sie das künftige Mutterglück ihrer schwangeren Freundinnen nur schwer.

In einem neuen YouTube spricht die 35-Jährige jetzt unter Tränen über ihren schweren Schicksalsschlag und erklärt, was ihr besonders zu schaffen mache: "Meine Freundinnen jetzt gerade schwanger zu sehen und zu wissen, dass ich an demselben Punkt wäre und es jetzt doch nicht bin..." Ihr sei vor ihrer Schwangerschaft noch gar nicht klar gewesen, wie sehr sie sich tatsächlich ein Kind gewünscht habe. Nun habe sie jedoch "einen Vorgeschmack" bekommen und "jetzt ist es viel zu früh vorbei".

In ihrem Podcast Scheananigans hatte Scheana ihren Fans Ende Juni, nicht nur erklärt, dass ihr ungeborenes Kind für tot erklärt worden sei, sondern, dass sie noch auf eine natürliche Fehlgeburt warten müsse. Wie sie nun berichtet, sei inzwischen eine Kürettage bei ihr durchgeführt worden. Dabei handelt es sich um eine Ausschabung der Gebärmutterschleimhaut.

Scheana Shay im April 2020

Scheana Shay bei der The Maxim Hot 100 Experience in Los Angeles, 2018

Reality-TV-Star Scheana Shay im Januar 2020



