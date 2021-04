Sophie Turners After-Baby-Body kann sich sehen lassen! Die Game of Thrones-Darstellerin und ihr Mann Joe Jonas (31) durften im Juli 2020 süße Neuigkeiten verkünden: Sie wurden Eltern eines kleinen Mädchens. Inzwischen liegt die Geburt ihrer Tochter Willa bereits neun Monate zurück. An Sophies Zeiten als Hochschwangere erinnern heute nur noch Throwback-Fotos – ihr Körper ist nämlich längst wieder so schlank wie früher, wie sie jetzt mit einem heißen Post beweist...

In einer Instagram-Story gewährt die Schauspielerin ihren Fans tiefe Einblicke. Sie posiert auf einem Spiegelselfie in einer locker geschnittenen Jeans, zu der sie ein dunkelblaues Neckholder-Oberteil kombiniert – und das ist so tief ausgeschnitten, dass sich vor allem Sophies männliche Follower sehr über den Anblick freuen dürften. Neben ihrem Dekolleté fällt aber auch die schlanke Silhouette der Neu-Mama sofort ins Auge.

Zwar nicht im selben Outfit, aber ebenfalls schick, hatte sich Sophie vor wenigen Tagen schon bei einer Datenight mit ihrem Joe präsentiert. Wie Hollywood Life berichtete, hatten die beiden gemeinsam ein nobles Restaurant in Malibu besucht. Die 25-Jährige war zu dem Anlass in einen Zweiteiler aus Seide und ein Paar weiße High Heels geschlüpft und nach dem Dinner Händchen haltend mit ihrem Mann aus dem Lokal spaziert.

Instagram / sophiet Sophie Turner im April 2021

Getty Images Sophie Turner bei der Premiere der achten "Game Of Thrones"-Staffel in New York, 2019

Photographer Group/MEGA Sophie Turner und Joe Jonas, 2021

