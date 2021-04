Romina Palm (21) fühlt sich in ihrem Körper endlich wieder wohl – dank ihres Freundes Stefano Zarrella (30)! Lange Zeit ließ sich die Germany's next Topmodel-Kandidatin von Schönheitsidealen auf Social Media leiten und unter Druck setzen. Sie fing an, extrem zu trainieren, Extensions zu tragen und sich die Lippen aufspritzen zu lassen. Doch Stefano half der 21-Jährigen, mit dem Nacheifern ihrer Beauty-Vorbilder aufzuhören. "Ich habe ihr einfach gezeigt, dass man so, wie man ist, [...] genug ist. [...] Man muss nicht sein wie jemand anderes", bekräftigte der Kochvideo-Creator gegenüber Promiflash seinen Standpunkt.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de