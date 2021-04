Schon bald werden Prinz Harry (36) und seine Ehefrau Herzogin Meghan (39) zweifache Eltern werden. Die ehemalige Schauspielerin erwartet nach Söhnchen Archie Harrison (1) ihr zweites Kind – das Töchterchen soll in diesem Sommer das Licht der Welt erblicken. Ganz romantisch verkündete das Paar die Schwangerschaft am vergangenen Valentinstag. Doch wann ist es wirklich soweit? Ein möglicher Geburtstermin wäre der Geburtstag ihrer Großmutter, Prinzessin Diana (✝36)!

Sehr wahrscheinlich ist es, dass die 39-Jährige im Februar 2021 das erste Trimester der Schwangerschaft hinter sich hatte, also bereits seit mindestens drei Monaten in freudiger Erwartung war. Ihr Arzt riet der werdenden Mutter sogar davon ab, das Risiko eines Fluges zur Beerdigung Prinz Philips (✝99) am 17. April auf sich zu nehmen. Ist Meghans Schwangerschaft also schon deutlich weiter fortgeschritten? Wie Hello! vermutet, könnte der Geburtstermin sogar auf Prinzessin Dianas Geburtstag am ersten Juli fallen.

Die Mutter von Prinz Harry und Prinz William (38) hätte in diesem Jahr ihren 60. Geburtstag gefeiert. Dennoch wäre es ein wunderbarer, aber unwahrscheinlicher Zufall, wenn ihre Enkelin an diesem Tag geboren würde. Es kann allerdings nicht mehr allzu lange dauern, schließlich wurde Meghan kürzlich mit riesiger Babykugel gesichtet.

MEGA Herzogin Meghan mit Baby Archie Harrison, Juli 2019

Getty Images Prinzessin Diana in Washington, 1997

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, Januar 2020

