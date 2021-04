Findet The Crown etwa keinen Darsteller? Im Sommer soll bereits die fünfte Staffel der Erfolgsserie über das Leben der britischen Royals gedreht werden. Der größte Teil des Casts steht bereits fest. Doch eine Rolle muss offenbar noch besetzt werden: Für Prinz Andrew (61) ließ sich bislang noch kein passender Schauspieler finden – und das soll einen ganz bestimmten Grund haben: Aufgrund der heftigen Skandale rund um Andrew will offenbar niemand in seine Rolle schlüpfen!

Der 61-Jährige soll in den Sexskandal um Jeffrey Epstein (✝66) verwickelt sein. Ihm wird sogar vorgeworfen, ein 17-jähriges Mädchen missbraucht zu haben. Laut einem Insider, der mit The Sun gesprochen hat, sei das der Grund, aus dem die "The Crown"-Macher niemanden für den Andrew-Part begeistern können: "Prinz Andrew ist eines der unbeliebtesten Mitglieder der Königsfamilie und Möchtegern-Stars stehen nicht gerade Schlange, um ihn zu spielen. Die Rolle ist nicht gerade sexy und wird wohl kaum eine Hollywoodkarriere in Gang bringen." Die Quelle ist sich sicher, dass bloß ein großer Charakterdarsteller für diesen unbeliebten Job infrage käme. Inzwischen haben die "The Crown"-Bosse die freie Stelle bereits auf Spotlight, einer Website für Schauspieler, angeboten – und dort als "sehr gute Rolle" angepriesen.

Eine Sprecherin der Produktion will von diesen Gerüchten über ein angebliches Casting-Problem allerdings nichts wissen. "Wir haben keinerlei Probleme, irgendeine Rolle in der fünften Staffel 'The Crown' zu besetzen und es ist absolut üblich für Produktionen, auf Spotlight zu werben", versicherte sie gegenüber The Wrap. In der vierten Staffel hatte Tom Byrne Andrew verkörpert. Für die neuen Folgen wird aber nach einem älteren Schauspieler gesucht.

Anzeige

Netflix / Ollie Upton Szene aus der Netflix-Serie "The Crown"

Anzeige

Getty Images Prinz Andrew im Jahr 2011

Anzeige

Getty Images Prinz Andrew, Mitglied der britischen Königsfamilie

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de