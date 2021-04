Bei The Crown wird mal wieder die gesamte Besetzung ausgetauscht! In den vergangenen Jahren konnte die erfolgreiche Netflix-Produktion ein Millionenpublikum begeistern. In vier Staffeln wurde die Geschichte der britischen Königsfamilie bereits inklusive aller Höhen und Tiefen erzählt, die fünfte Season soll im Sommer gedreht werden. Der Cast steht bereits fest – und Promiflash stellt euch jetzt alle neuen Gesichter vor!

Imelda Staunton (65) als Queen Elizabeth II. (94)

Schon Anfang 2020 wurde bekannt, dass die Monarchin von der 65-Jährigen verkörpert werden wird. Die Britin wurde durch ihre Rolle der superfiesen Dolores Umbridge in Harry Potter weltbekannt – spielte jedoch auch in der Kultserie Downton Abbey und dem Hollywood-Kracher "Maleficent" mit.

Jonathan Pryce (73) als Prinz Philip (✝99)

Mit dem Waliser holen sich die "The Crown"-Macher einen echten Megastar ins Boot: Der 73-Jährige war bereits in Game of Thrones, "Die zwei Päpste" oder auch Fluch der Karibik zu sehen. Jetzt wird Jonathan den Mann der Königin darstellen – ob er auch diesen Job bestens meistern kann? Seine Vorgänger waren bisher Tobias Menzies und Matt Smith (38).

Elizabeth Debicki als Prinzessin Diana (✝36)

Erst in der vierten Staffel war die Figur der Lady Di überhaupt aufgetaucht. Dort wurde die Königin der Herzen von Emma Corrin gespielt – schon in Staffel fünf soll diesen Part aber Elizabeth übernehmen. Die in Frankreich geborene Australierin ist bereits durch ihre Rollen in Guardians of the Galaxy, "The Great Gatsby" und "Tenet" bekannt.

Dominic West (51) als Prinz Charles (72)

Wie auch seine Serienfigur sorgte der 51-Jährige zuletzt ebenfalls für den einen oder anderen Skandal. Ob er sich dadurch wohl noch mehr in die Rolle des Prinzen von Wales hineinfühlen kann? Erfahrung mit Serien hat Dominic zumindest schon: Der Brite war bereits in "The Affair", "Les Misérables" und "The Wire" zu sehen.

Lesley Manville als Prinzessin Margaret (✝71)

In den vergangenen zwei Staffeln wurde die Schwester der Königin von "Harry Potter"-Star Helena Bonham Carter (54) gespielt – große Fußstapfen für ihre Nachfolgerin! Theaterschauspielerin Lesley hat jedoch auch einige Erfolge in Film und Fernsehen vorzuweisen: Im für den Oscar nominierten Film "The Firm" stand die 65-Jährige beispielsweise an der Seite von Gary Oldman (63) vor der Kamera.

Andrew Scott (44) als Tony Blair

Wie in den bisherigen Staffeln darf auch der britische Premierminister nicht fehlen. Nach Jason Watkins als Harold Wilson und Gillian Anderson (52) als Margaret Thatcher (✝87) übernimmt diesen Part nun Andrew als Tony Blair. Damit ist auch klar, wann die fünfte Staffel spielen wird – schließlich war der Schotte von 1997 bis 2007 der ranghöchste Minister des Königreichs.

