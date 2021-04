Für Daniela Katzenberger (34) ist ihr Liebesleben kein Tabuthema! Die Kult-Blondine fand in Costa Cordalis' (✝75) Sohn Lucas Cordalis (53) ihre große Liebe. Seit 2016 sind die Turteltauben verheiratet und krönten ihre Liebe bereits mit dem gemeinsamen Töchterchen Sophia (5). Dass aber auch bei diesem Ehepaar nicht immer alles rund läuft, ist kein Geheimnis. Denn das verdeutlichte die Katze schon in einigen Fernsehformaten. Warum Daniela ihre Beziehung nicht von der Öffentlichkeit fernhält, verriet sie nun gegenüber Promiflash.

Auch in ihrer neuen Doku namens "Familienglück auf Mallorca" wird Daniela kein Blatt vor den Mund nehmen und ungefiltert über ihre Liebe zu Lucas plaudern. Dass die Zuschauer dann auch ihre Beziehungsprobleme mitbekommen, störe die 34-Jährige nicht. "Ich bin sehr offen und nehme mich da auch selbst einfach nicht zu ernst. Nach so vielen Jahren vor der Kamera verliert man vielleicht ein wenig die Scheu", lachte sie im Promiflash-Interview. Daniela sehe die Shows sogar als ihr persönliches Tagebuch in Videoform. "Da teilt man ja auch einfach alles ganz unverblümt. Und jeder kennt doch das verflixte siebte Jahr", scherzte die berühmte Frohnatur weiter.

Ihr Liebster habe ebenfalls kein Problem damit, intime Einblicke in sein Privatleben zu geben – ganz im Gegenteil: "Kaum zu glauben, aber Lucas steht ja noch länger in der Öffentlichkeit als ich. Er ist durch Costa damit aufgewachsen", stellt Daniela im weiteren Gespräch mit Promiflash klar. Aber selbst Lucas müsse manchmal bei dem einen oder anderen Spruch der Katze schlucken. "Das ist halt meine Pfälzer Unverblümtheit", erklärte sie locker.

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger mit ihrer Tochter Sophia

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Dezember 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de