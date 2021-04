Sahand scheint es Kandidatin Nicole mächtig angetan zu haben! Die beiden wollen bei 5 Senses for Love den Partner fürs Leben finden – ohne den potenziellen Lebensgefährten in spe vorher zu Gesicht zu bekommen. Die Teilnehmer lernen sich zuerst mit allen anderen Sinnen kennen. Bereits nach Level "Hören" knistert es gewaltig zwischen dem Model und dem Stadtbahnfahrer – spätestens beim "Fühlen" und "Schmecken" kommt Nicole aber so richtig in Fahrt!

Die Medienberaterin kann bei der ersten körperlichen Begegnung mit dem Muskelmann kaum an sich halten. Nachdem die vierfache Mutter ihr Gegenüber ausgiebig betastet hat, setzt sie auch schon zum Angriff an und startet eine feurige Kuss-Offensive. "Viel Leidenschaft, viel Hingabe. Eigentlich so das, worauf ich mich schon die ganze Zeit gefreut habe. Es war sehr heiß", schwärmt die 34-Jährige. Sahand scheint das Ganze aber ein wenig zu schnell zu gehen – er bricht die Knutscherei ab: "Reicht jetzt!"

"Ich dachte die Phase war 'Fühlen' und 'Schmecken' und nicht 'Fühlen' und 'Verschlingen'", lautet das Fazit des 30-Jährigen im Nachhinein. Er sei leicht überrascht und ziemlich schockiert gewesen, dass Nicole direkt mit der Tür ins Haus gefallen sei – dennoch habe ihm die heiße Begegnung gut gefallen: "Das war ein bisschen viel – trotzdem fand ich das Date super."

"5 Senses for Love" immer mittwochs 20:15 Uhr auf Sat.1 oder auf Joyn.

