Pietro Lombardi (28) öffnet für seine Fans die Türen seines neuen Heims! Bei dem Sänger steht gerade eine große Veränderung an – er zieht um! Er hat sich ein mehrstöckiges Haus mit hauseigenem Fahrstuhl zugelegt und führt seine Follower in einem Instagram-Video zum ersten Mal durch seine vier Wände. Er erklärt die Raumaufteilung – unter anderem gibt es ein Zimmer für seinen Sohn Alessio (5), ein Musikzimmer und Ankleideraum. Obwohl es so gut wie keine Möbel gibt, startete Pie auch schon die erste Koch-Action mit seinem Kumpel Stefano Zarrella (30).

