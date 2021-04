Für welche Germany's next Topmodel-Kandidatin könnte es in dieser Woche eng werden? Bereits zu Beginn der aktuellen Staffel mussten Heidi Klums (47) Girls beim Nackt-Walk ihre Hüllen fallen lassen – dem jährlichen Nackt-Shooting konnten sie damit aber dennoch nicht entkommen: Am heutigen Abend werden sich die Mädchen erneut als Nackedei präsentieren müssen. Von welchem ihrer Schützlinge wird sich Heidi daraufhin verabschieden?

In der Vorwoche konnten sich einige der Girls in Sachen Jobs bereits einen Vorsprung zu ihrer Konkurrenz verschaffen. So wurde Dascha Carriero (21) beispielsweise zu sieben Castings eingeladen und konnte bei zweien den Kunden auch von sich überzeugen. Ist die Abiturientin dadurch dem Finale schon einen großen Schritt näher? Ihre Mitstreiterin Romina Palm (21) hingegen hatte zwar genauso viele Einladungen, konnte bisher aber keinen Job ergattern – sie dürfte also besonders viel Gas geben müssen, um bei der Modelmama punkten zu können.

Und das dürfte gar nicht so einfach werden. Neben dem Nackt-Shoot müssen die verbliebenen neun Kandidatinnen erneut ihr Können in schwindelerregender Höhe beweisen: Auf einem Catwalk weit über dem Boden heißt es für Heidis Top neun: Stärke zeigen und Nerven bewahren. Doch nur eines der Meeedchen kann Deutschlands neues Topmodel werden – für welche von ihnen wird der Traum heute platzen?

GNTM-Kandidatin Dascha für Kilian Kerner auf der MBFW

Romina Palm, Kandidatin bei GNTM 2021

Heidi Klum, Model

