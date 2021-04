Wird es bald ein neues Couple bei Ex on the Beach geben? In der Show treffen die Kandidaten eigentlich auf ihre Verflossenen. Doch natürlich kommt es auch unter den Singles zu heißen Flirts. So zeigte etwa das Kurvenwunder Melody (27) Interesse an Roxys Ex Jay. In der vergangenen Folge nächtigten die beiden sogar schon nebeneinander. Aber kann sich der Muskelmann auch mehr mit Melody vorstellen? Das verriet Jay nun gegenüber Promiflash.

"Ich fand Melody auf den ersten Blick sehr spannend und extrem. Sehr gerne würde ich hinter diese auffällige Fassade blicken und sie richtig kennenlernen. Wir haben nicht ohne Grund nebeneinander geschlafen!", erklärte der einstige Temptation Island V.I.P.-Verführer im Promiflash-Interview. Jay scheint also ganz und gar nicht abgeneigt von Melody zu sein – auch wenn es zunächst vielleicht so rübergekommen war.

Denn Jay hatte in der Show geäußert, dass Melody ihm auch Angst mache. Das sei aber lediglich seine Art, mit der Beauty zu flirten. Denn der Stripper stehe auf solche Neckereien: "Ich mag so etwas." Und auch der #CoupleChallenge-Siegerin scheinen solche Sprüche zu gefallen, wie sie im Gespräch mit Promiflash ausplauderte. "Wenn Jay es schafft, meiner lauten Art Paroli zu bieten, dann kann ich mir schon vorstellen, dass sich mehr entwickeln könnte."

Alle Infos zu "Ex on the Beach" auf TVNow.

Anzeige

Instagram / melodyraabbit Melody Haase, Sängerin

Anzeige

Instagram / jay_menstrip "Temptation Island V.I.P."-Verführer Jay

Anzeige

TVNOW Melody Haase bei "Ex on the Beach"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de