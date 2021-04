Katie Price (42) möchte endlich 'Ja' sagen – allerdings aus einem eher traurigen Grund. Die britische TV-Persönlichkeit sprach monatelang von Hochzeit und Kindern – und vor wenigen Wochen war es dann endlich so weit: Ihr Freund Carl Woods machte ihr einen Heiratsantrag. Die Verlobungszeit will die fünffache Mutter allerdings nicht allzu lange genießen – sie möchte wegen ihrer kranken Mutter Amy schon ganz bald vor den Traualtar treten.

Wie die zukünftige Braut im Interview mit OK! Magazine offenbarte, würde sie ihrem Auserwählten noch in diesem Jahr das Jawort geben wollen. Ihre Mutter leide an einer unheilbaren Lungenkrankheit – und Katie wünsche sich, dass sie an ihrem großen Tag noch dabei sein könnte. "Sie weiß, dass es mir gut gehen wird – es bringt ihr Frieden. Das bedeutet mir so viel, dass Carl meiner Mutter Frieden bringt", erklärt das ehemalige Model.

Über ihre Krankheit – eine idiopathische Lungenfibrose – sprach Amy im vergangenen Februar im Gespräch mit "Good Morning Britain": "Es ist ein Auf und Ab bei mir, um ehrlich zu sein. Es ist nicht heilbar und ich sollte mir eingestehen, dass ich meine letzten Jahre vor mir habe." Eine Lungentransplantation sei ihre einzige Chance, Lebensjahre dazu zu gewinnen – doch dabei bestehe das Risiko, dass sie während des operativen Eingriffs sterbe oder ihr Körper das Organ abstoße.

Instagram / katieprice Katie Price und Carl Woods im März 2021

Instagram / carljwoods Katie Price mit ihrer Mutter und ihrem Freund Carl

Instagram / katieprice Amy Price, Mutter von Katie Price

