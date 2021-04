Bei Let's Dance wird die Luft immer dünner! Heute Abend steht bereits die achte Show der beliebten Tanzsendung an. Sieben Promis sind noch im Rennen um den Titel "Dancing Star 2021". Zwar werden Joachim Llambi (56) und Co. die Stars wie immer knallhart bewerten – am Ende entscheiden aber wieder die Zuschauer via Telefonvoting, wer in die nächste Runde darf und wer das Parkett räumen muss. Laut einer Promiflash-Umfrage sieht es vorab für ein Paar besonders schlecht aus...

1.813 "Let's Dance"-Fans haben insgesamt an der Umfrage (Stand 30. April, 17 Uhr) teilgenommen, wer heute weiterkommen soll. Nur 0,9 Prozent der Leser (16 Votes) haben dabei für Auma Obama und Andrzej Cibis (33) gestimmt – gut möglich, dass Barack Obamas (59) Halbschwester und ihr Profitanzpartner nachher die wenigsten Anrufe bekommen werden! Auf dem vorletzten Platz sind Simon Zachenhuber und Patricija Belousova gelandet. Sie konnten lediglich 1,7 Prozent (31 Votes) der Stimmen ergattern und müssen somit wohl auch zittern...

Wer sich mal wieder überhaupt keine Sorgen machen muss? Rúrik Gíslason (33) und Renata Lusin (33)! Der isländische Kicker ist in der Promiflash-Umfrage erneut auf Platz eins gelandet – mit 40,3 Prozent (731 Votes) der Stimmen. Platz zwei belegen Valentina Pahde (26) und Valentin Lusin (34) mit 31,9 Prozent (579 Votes).

Getty Images Auma Obama und Andrzej Cibis bei "Let's Dance"

Getty Images Patricija Belousova und Simon Zachenhuber bei "Let's Dance"

Getty Images Renata Lusin und Rúrik Gíslason bei "Let's Dance"

