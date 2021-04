Heute Abend flimmert eine weitere Let's Dance-Folge über die Bildschirme. Vergangenen Freitag mussten sich die Fans von Jan Hofer (69) und Christina Luft (31) verabschieden. Nachdem der Moderator an der Seite der Profitänzerin Woche für Woche geschwächelt hatte, mussten die beiden nun endgültig ihre Tanzschuhe einpacken. Damit haben aktuell noch sieben Paare die Chance auf den Siegertitel – doch wen sehen eigentlich die Zuschauer momentan vorn?

In der vergangen Woche stahlen Valentina Pahde (26) und Valentin Lusin (34) den anderen Tanzpaaren die Show. Für ihren Wiener Walzer erhielten sie 30 Punkte – so viel wie noch nie ein Paar zuvor für diesen Tanz bekommen hatte. Auch für Rúrik Gíslason (33) lief es wieder besser. Nachdem der Fußballstar und Renata Lusin (33) mit ihrer Rumba nicht ganz überzeugen konnten, ergatterten sie am Freitag mit ihrer Cha-Cha-Cha wieder die volle Punktzahl.

Auch Ilse DeLange (43) kehrt auf das "Let's Dance"-Parkett zurück. Vergangene Woche hatte sie sich bei der Generalprobe verletzt und konnte nicht auftreten. In Show acht wollen die Sängerin und Evgeny Vinokurov (30) nun wieder Gas geben. Auch Nicolas Puschmann (30) und Vadim Garbuzov (33), Auma Obama und Andrzej Cibis (33), Simon Zachenhuber und Patricija Belousova sowie Lola Weippert (25) und Christian Polanc (42) träumen weiterhin vom Sieg. Wer ist euer Favorit? Stimmt ab!

Getty Images Renata Lusin und Rúrik Gíslason bei "Let's Dance"

Getty Images Ilse DeLange und Evgeny Vinokurov, "Let's Dance"-Tanzpaar 2021

Getty Images Lola Weippert und Christian Polanc bei "Let's Dance"

