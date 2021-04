Ist an den Liebesgerüchten um Rita Ora (30) und Taika Waititi tatsächlich etwas dran? Vor wenigen Tagen teilte die Sängerin ein Foto, auf dem sie mit dem Regisseur ziemlich vertraut wirkt. Während einige Fans daraufhin vermuteten, dass sie in seinem neuen Film zu sehen sein wird, waren sich andere sicher, dass zwischen ihnen deutlich mehr geht. Anhand neuer Aufnahmen der beiden scheinen sich die Hinweise auf eine Romanze zumindest nicht ganz abstreiten zu lassen...

Ein Video, das Daily Mail Australia vorliegt, zeigt Rita und Taika im Publikum bei der Premiere der Realityshow RuPaul's Drag Race Down Under in Sydney. Die beiden wirken sehr vertraut: Bevor die Veranstaltung angefangen hatte, steckten die beiden ihre Köpfe zusammen und flüsterten sich gegenseitig etwas ins Ohr. Außerdem schien die "Let You Love Me"-Interpretin dem Thor-Regisseur ihre Hand auf die Schulter zu legen.

Angeblich sind Rita und Taika getrennt zu der Veranstaltung gekommen, um nicht zusammen auf dem roten Teppich fotografiert zu werden. Erst im Saal wurden sie gemeinsam gesichtet. Nachdem die Premiere zu Ende war, sollen sie diese allerdings zusammen über eine Seitentür verlassen haben.

Instagram / ritaora Rita Ora und Taika Waititi

Getty Images Taika Waititi, Regisseur

Getty Images Rita Ora im November 2020 in London

