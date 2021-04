Gibt es einen neuen Mann an Rita Oras Seite? Eigentlich schien die Sängerin mit Regisseur Romain Gavras ihr großes Liebesglück gefunden zu haben. Sogar von Hochzeitsplänen war die Rede – seit wenigen Monaten ist zwischen den einstigen Turteltauben allerdings alles aus und vorbei. Allzu lange scheint Rita jedoch nicht solo geblieben zu sein und nun schon den nächsten Filmemacher an der Angel zu haben!

Vor wenigen Tagen teilte die "I Will Never Let You Down"-Interpretin mehrere Bilder auf Instagram, wovon eins Liebesgerüchte um sie und Thor-Regisseur Taika Waititi anheizt. Die beiden sind darauf nicht nur im Partnerlook zu sehen – darüber hinaus schlingt der Oscar-Gewinner auch liebevoll seine Arme um die Musikerin. "Tolle Zeiten, Erinnerungen, Bilder, die ich zufällig auf meinem Handy gefunden habe, und die Menschen, die ich liebe", kommentiert sie den Post vielsagend.

Wie Daily Mail berichtet, hatte es schon zuvor Spekulationen um Rita und Taika gegeben. Die beiden waren vor einiger Zeit gemeinsam mit Chris Hemsworth (37), dessen Frau Elsa Pataky (44) und Matt Damon (50) in Sydney beim Verlassen eines Privatjets gesichtet worden. Viele Fans nehmen an, dass die Beauty einen Cameo-Auftritt in dem neuen Film "Thor: Love and Thunder" haben wird – ein Hörer des Podcasts "Who? Weekly" ist sich jedoch sicher, dass Rita und den Hollywood-Star noch mehr verbindet. Er will sie knutschend in einem Restaurant erwischt haben.

Instagram / ritaora Rita Ora und Taika Waititi

Instagram / ritaora Rita Ora, Sängerin

Getty Images Taika Waititi, Regisseur

