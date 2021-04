So kennt man Kylie Jenner (23) gar nicht! Die Unternehmerin ist für ihr makelloses Auftreten bekannt. Im Netz präsentiert sie sich stets von ihrer besten Seite. Dass bei der Influencerin aber schon lange nicht mehr alles echt ist, dürfte den meisten wohl bekannt sein. Außerdem nutzt sie nur allzu gerne mehrere Internet-Filter für ihre Selfie-Sessions. Doch nun postete die Beauty mal ganz andere Aufnahmen von sich: Kylie meldete sich komplett ungeschminkt und ohne jeglichen Weichzeichner bei ihren Followern!

Es ist eine ganz andere Seite, die das TV-Sternchen jetzt auf Instagram präsentierte. Die 23-Jährige lag anscheinend schon in ihrem Pyjama im Bett, als sie eine Story aufnahm – und ihr nacktes Gesicht in die Kamera hielt. Kylie trug ausnahmsweise mal kein perfekt sitzendes Make-up und veränderte auch nicht ihre Gesichtsform mithilfe eines Filters. Total selbstbewusst strahlte sie in die Linse. Offenbar fühlt sich die Mutter einer kleinen Tochter auch mit diesem natürlichen Look einfach pudelwohl.

Sind diese vermeintlich natürlichen Postings etwa kleine Seitenhiebe gegen ihre ältere Schwester Khloé Kardashian (36)? Denn nachdem ein unbearbeitetes Bikinibild der Reality-TV-Bekanntheit veröffentlicht wurde und sie seitdem stark für ihre Fotobearbeitung kritisiert wird, häufen sich solche Beiträge von Kylie. So schrieb sie etwa unter einem aktuellen Pic: "Ein Leben ohne Filter."

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, 2021

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, 2021

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Unternehmerin

