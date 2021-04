Süße Überraschung für Anthony Hopkins (83)! Der Schauspieler durfte sich am vergangenen Sonntag über eine große Auszeichnung freuen: Für seine Darstellung im Film "The Father" wurde der Brite mit einem Oscar als bester Hauptdarsteller geehrt. Zwar verschlief der 83-Jährige die Live-Ausstrahlung der Verleihung – der Erfolg sollte aber trotzdem gebührend zelebriert werden: Mit seiner guten Freundin Salma Hayek (54) und einem coolen Tänzchen feiert Anthony seinen Goldjungen!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die Mexikanerin ein Video, das sie gemeinsam mit Anthony zeigt. Ganz lässig schwingt der Filmstar zu Leonard Cohens (✝82) Hit "Dance Me to the End of Love" die Hüften – und die 54-Jährige macht es ihm nach. Ganz stolz versah Salma den Clip mit rührenden Worten für ihren Kollegen: "Wir feiern den König, Sir Anthony Hopkins und seinen zweiten Oscar für seine herausragende Performance in 'The Father'!"

Der spontane Besuch seiner Freundin erfreute auch den "Das Schweigen der Lämmer"-Darsteller total – er kommentierte das Posting mit: "Danke, du Königin, für die Liebe und das Lachen. Ein denkwürdiger, wunderschöner Tag!" Die beiden Hollywood-Größen sind seit Jahren gut befreundet. Bereits 2003 stand Salma Anthony zur Seite, als dieser mit einem Stern auf dem Walk of Fame ausgezeichnet wurde.

Getty Images Anthony Hopkins, Filmstar

Instagram / salmahayek Salma Hayek und Anthony Hopkins, April 2021

Getty Images Salma Hayek, Schauspieler

